سفارة كوت ديفوار تبحث إجراءات انتقالها إلى العاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، لوسين كواكو، رئيس البعثة فى سفارة جمهورية كوت ديفوار، وذلك لمناقشة انتقال مقر سفارة كوت ديفوار إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.
وأعرب المهندس خالد عباس، عن سعادته بهذه الزيارة التى تعكس التزام العاصمة الإدارية بتوفير بنية تحتية متطورة للبعثات الدبلوماسية، كما أكد على قوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى جميع المجالات وتوجه الدولة المصرية للتعاون مع دول القارة الأفريقية.
موضوعات متعلقة
“التطوير العقارى” تطالب بحوافز للمشاركة فى تنفيذ“الإسكان الاجتماعى” “B2B” تعقد جلسة نقاشية حول توقعات القطاع العقاري خلال 2024 “ذا مارك للمجتمعات العمرانية” تستهدف 6 مليارات جنيه استثمارات خلال 2024
وقال لوسين كواكو:“نهنئ مصر على مشروع العاصمة الإدارية، وما تم إنجازه من مشروعات مختلفة فى العاصمة الإدارية خلال هذه المدة القصيرة يدعو للإعجاب الشديد”.
وأكد رغبة بلاده فى نقل مقر السفارة من مكانها الحالى إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتى هذه الزيارة كخطوة أولى لحصول سفارة كوت ديفوار على قطعة أرض فى موقع مميز بالحى الدبلوماسى، حيث سيتم بناء مقر سفارة حديث ومتطور يلبى احتياجات العمل الدبلوماسى ويسهم فى تعزيز العلاقات مع مصر.
MENAFN13022024000202011048ID1107847675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.