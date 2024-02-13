سفارة كوت ديفوار تبحث إجراءات انتقالها إلى العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، لوسين كواكو، رئيس البعثة فى سفارة جمهورية كوت ديفوار، وذلك لمناقشة انتقال مقر سفارة كوت ديفوار إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.

وأعرب المهندس خالد عباس، عن سعادته بهذه الزيارة التى تعكس التزام العاصمة الإدارية بتوفير بنية تحتية متطورة للبعثات الدبلوماسية، كما أكد على قوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى جميع المجالات وتوجه الدولة المصرية للتعاون مع دول القارة الأفريقية.

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وقال لوسين كواكو:“نهنئ مصر على مشروع العاصمة الإدارية، وما تم إنجازه من مشروعات مختلفة فى العاصمة الإدارية خلال هذه المدة القصيرة يدعو للإعجاب الشديد”.

وأكد رغبة بلاده فى نقل مقر السفارة من مكانها الحالى إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتى هذه الزيارة كخطوة أولى لحصول سفارة كوت ديفوار على قطعة أرض فى موقع مميز بالحى الدبلوماسى، حيث سيتم بناء مقر سفارة حديث ومتطور يلبى احتياجات العمل الدبلوماسى ويسهم فى تعزيز العلاقات مع مصر.