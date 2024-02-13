الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالاتحاد الأوروبي يستثني منتجات لـ”آبل” و”مايكروسوفت” من قواعد المنافسة الهند تطلب رسميًا الانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية يو بي إس: استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم الأمريكية ليس مضمونًا

عمقّت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية الأوروبية، في ظل تجدد مخاوف تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع، بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وفي نهاية التداولات، هبطت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.95% عند 482.8 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ جلسة الخامس والعشرين من يناير (478.5 نقطة).

فيما انخفضت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.8% عند 7512 نقطة، وتراجعت قيمة“كاك” الفرنسي 0.85% عند 7625 نقطة، وهبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.9% عند 16880 نقطة.

يأتي هذا مع ارتفاع عوائد السندات العشرية الألمانية بأكثر من 4 نقاط أساس عند 2.411%، وزيادة عوائد الديون الإيطالية بأكثر من 5 نقاط أساس إلى 3.971%، فيما ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بأكثر من 11 نقطة أساس عند 4.175%.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يناير بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.1% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.2% على أساس شهري و2.9% على أساس سنوي.

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