الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدي

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عمقّت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية الأوروبية، في ظل تجدد مخاوف تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع، بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وفي نهاية التداولات، هبطت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.95% عند 482.8 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ جلسة الخامس والعشرين من يناير (478.5 نقطة).
فيما انخفضت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.8% عند 7512 نقطة، وتراجعت قيمة“كاك” الفرنسي 0.85% عند 7625 نقطة، وهبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.9% عند 16880 نقطة.
يأتي هذا مع ارتفاع عوائد السندات العشرية الألمانية بأكثر من 4 نقاط أساس عند 2.411%، وزيادة عوائد الديون الإيطالية بأكثر من 5 نقاط أساس إلى 3.971%، فيما ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بأكثر من 11 نقطة أساس عند 4.175%.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يناير بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.1% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.2% على أساس شهري و2.9% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107847674
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