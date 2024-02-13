((جلوبال كورب)) تنهى إصدار سندات توريق بقيمة 1.35 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت مجموعة جلوبال كورب إصدارها الخامس من سندات التوريق بقيمة 1.35 مليار جنيه، وطرحها على ثلاث شرائح بمدد استحقاق 24 و37 و55 شهراً بتصنيفات AA+، وAA وA على التوالى من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ((MERIS))، وذلك ضمن برنامج سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه.
وقال حاتم سمير، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية، إن نمو مجموعة جلوبال كورب على مدار السنوات القليلة الماضية يعكس التزامها الثابت بالتميّز داخل المؤسسة تجاه عملائها، مضيفاً أنه سيتم استخدام العائدات فى ترسيخ مكانتها بين كبرى المؤسسات المالية غير المصرفية فى السوق وتعزيز خطتها التوسعية داخل مصر.
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وقام كل من البنك التجارى الدولى وشركة الأهلى فاروس بدور المستشارين الماليين للإصدار، كما قام كل منهما بدور المرتب والمروج ومدير للإصدار.
وتولى كل من البنك الأهلى المصرى دور المسئول عن سجل الاكتتاب، بينما تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ الإصدار، بالإضافة إلى دور البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى، وبنك قناة السويس، وشركة الأهلى فاروس المكتتبة للإصدار.
وتولى مكتب الدرينى وشركاه دور المستشار القانونى، وشركة كى بى إم جى KPMG دور مراقب الحسابات للإصدار.
وحصلت الصفقة على معدل زيادة استثنائى فى الاكتتاب؛ حيث أظهرت كبرى المؤسسات المصرفية، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك قناة السويس، وبنك الأهلى الكويتى، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، والبنك التجارى وفا، رغبتها فى طرح السندات من خلال المشاركة الفعّالة.
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