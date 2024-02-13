((جلوبال كورب)) تنهى إصدار سندات توريق بقيمة 1.35 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت مجموعة جلوبال كورب إصدارها الخامس من سندات التوريق بقيمة 1.35 مليار جنيه، وطرحها على ثلاث شرائح بمدد استحقاق 24 و37 و55 شهراً بتصنيفات AA+، وAA وA على التوالى من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ((MERIS))، وذلك ضمن برنامج سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه.

وقال حاتم سمير، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية، إن نمو مجموعة جلوبال كورب على مدار السنوات القليلة الماضية يعكس التزامها الثابت بالتميّز داخل المؤسسة تجاه عملائها، مضيفاً أنه سيتم استخدام العائدات فى ترسيخ مكانتها بين كبرى المؤسسات المالية غير المصرفية فى السوق وتعزيز خطتها التوسعية داخل مصر.

موضوعاتاقتراب انتهاء جنى الأرباح يدفع توقعات استمرار ارتفاع البورصة بالمدى القصير “تنمية” تطلق تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل حصول العملاء على خدماتها المالية “جلوبال كورب” تطرح الإصدار الخامس لسندات التوريق بقيمة 1.35 مليار جنيه

وقام كل من البنك التجارى الدولى وشركة الأهلى فاروس بدور المستشارين الماليين للإصدار، كما قام كل منهما بدور المرتب والمروج ومدير للإصدار.

وتولى كل من البنك الأهلى المصرى دور المسئول عن سجل الاكتتاب، بينما تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ الإصدار، بالإضافة إلى دور البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى، وبنك قناة السويس، وشركة الأهلى فاروس المكتتبة للإصدار.

وتولى مكتب الدرينى وشركاه دور المستشار القانونى، وشركة كى بى إم جى KPMG دور مراقب الحسابات للإصدار.

وحصلت الصفقة على معدل زيادة استثنائى فى الاكتتاب؛ حيث أظهرت كبرى المؤسسات المصرفية، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك قناة السويس، وبنك الأهلى الكويتى، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، والبنك التجارى وفا، رغبتها فى طرح السندات من خلال المشاركة الفعّالة.