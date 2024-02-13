فلسطين وايطاليا تبحثان اخر التطورات في الاراضي الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ استقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة القنصل الايطالي العام الجديد في القدس القنصل دومنيكو بيلاتو، وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم

في البداية رحبت الوزيرة معايعة بالقنصل دومنيكو بيلاتو في فلسطين، مقدمة له التهاني على منصبة الجديد كقنصل عام لجمهورية ايطاليا في القدس، مشيدة بمتانة العلاقات الفلسطينية الايطالية في مختلف المجالات وخصوصا في مجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي

معايعة اطلعت القنصل الايطالي العام على صورة اخر الاوضاع التي يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الاحتلالي، حيث لم يسلم من العدوان الانسان والشجر والحجر بالاضافة لحجم الاضرار والدمار الذي لحق بالمواقع الاثرية والتاريخية في قطاع غزة غير مسبوق، مما يؤكد استمرار الاحتلال في استهداف الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال تدمير المواقع الاثرية والتاريخية والتي تعتبر جزء مهم في تشكيل الهوية الوطنية الفلسطينية حيث تتمتع غزة بتاريخ عريق حيث تعتبر من أقدمِ مُدنِ العالم.

وقالت معايعة: نوجه نداء إلى المجتمع الدولي بالعمل على إلزام الاحتلال بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وتراثه، هذه الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لن تثني شعبنا عن الصمود والبقاء في أرضه ومواصلة معركته لنيل الحرية والاستقلال.

وزيرة السياحة والاثار اكدت توقف عجلة القطاع السياحي الفلسطيني بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتكبد هذا القطاع خسائر بالملايين، الى اننا مصممون على التخطيط والتحضير لما بعد انتهاء هذا العدوان من اجل تحقيق عودة قوية للقطاع السياحي الفلسطيني على مستوى المنطقة والعالم.

وبدوره فقد اكد القنصل دومنيكو بيلاتو شكره للوزيرة معايعة على تعاونها الثنائي البناء مع جمهورية ايطاليا، مؤكد تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين الايطالي والفلسطيني خلال الفترة القادمة وخصوصا في المجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي.

وتباحث الطرفان في سبل تحقيق التعاون الثنائي في مجال الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وسبل تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال