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حزب الله: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية

2/13/2024 10:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني ، الثلاثاء، إن قواته سيطرت على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، مشيرا إلى أنها بحالة فنية جيدة.

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