حزب الله: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية

حزب الله: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية
التاريخ
2/13/2024 10:11:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني ، الثلاثاء، إن قواته سيطرت على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، مشيرا إلى أنها بحالة فنية جيدة.
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