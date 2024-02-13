العيسوي: الملك يواصل جهوده الدولية المكثفة لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، فعاليات شعبية وشبابية، مثلت شيوخ ووجهاء وشباب من منطقة حاتم بلواء بني كنانه بمحافظة إربد، وشباب وشابات من محافظة جرش، وممثلين عن جمعية الملتقى الوطني للتوعية والتطوير، في ثلاثة لقاءات منفصلة.وفي بداية اللقاءات، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة، لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.

من جهتهم، عبر المتحدثون، خلال اللقاءات الثلاثة، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرصه على تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية والإغاثية، للأشقاء هنالك، مشيرين بهذا الصدد إلى أن الأردن، هي الدولة الوحيدة، التي نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات والإمدادات الطبية والعلاجية والإغاثية.

وأكدوا وقوفهم في خندق الوطن، خلف جلالة الملك، ودعم ومساندة جميع المواقف والجهود الملكية، إزاء القضية الفلسطينية، بشكل عام، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، بشكل خاص .