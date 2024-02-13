جنوب إفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لمحكمة العدل بخصوص الهجوم على رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حكومة جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب إفريقيا.
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