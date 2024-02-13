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جنوب إفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لمحكمة العدل بخصوص الهجوم على رفح

2/13/2024 10:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حكومة جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب إفريقيا.

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