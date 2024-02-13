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انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأردن

2/13/2024 10:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، 40 قرشا للغرام الواحد ، في التسعيرة الثانية المسائية ليوم الثلاثاء، والصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة الثانية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 40.80 دينار لجهة الشراء من المحلات، و 39.10 دينار لجهة البيع.
وانخفض سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء، ليصبح عند 36.30 دينار، وعيار 24 عند 48 دينارا.

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