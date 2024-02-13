انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، 40 قرشا للغرام الواحد ، في التسعيرة الثانية المسائية ليوم الثلاثاء، والصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة الثانية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 40.80 دينار لجهة الشراء من المحلات، و 39.10 دينار لجهة البيع.
وانخفض سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء، ليصبح عند 36.30 دينار، وعيار 24 عند 48 دينارا.
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