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ضربة جديدة لتوقعات خفض الفائدة في أمريكا.. التضخم 3.1 %

2/13/2024 10:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرضت توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة لضربة الثلاثاء بعد أن جاءت قراءات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات، فقد أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المئة على أساس شهري في يناير، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2 في المئة توقعه اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 3.1 في المئة مقابل زيادة 2.9 كانت في التوقعات.

وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4 في المئة على أساس شهري في يناير، مقارنة مع ارتفاع كان متوقعاً عند 0.3 في المئة.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 3.9 في المئة مقابل زيادة 3.7 في المئة في التوقعات.

الأرقام الصادرة تقلل من الفرص الضئيلة بأن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريباً. كما أن أي إعادة تسارع إضافية قد تعيد الجدل حيال استئناف رفع أسعار الفائدة، خاصة أن بعض صناع السياسة النقدية قالوا إنهم يريدون رؤية تراجع أوسع لضغوط الأسعار قبل خفض أسعار الفائدة.

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