مبابي يعود لباريس سان جيرمان أمام سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء إن كيليان مبابي هداف الفريق، الذي غاب عن مباراة السبت الماضي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، سيعود لخوض مواجهة ريال سوسيداد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي، الذي سجل 30 هدفا في 29 مباراة هذا الموسم، بديلا خلال الفوز 3-1 على ليل لكنه لم يشارك كإجراء احترازي بعد تعرضه لكدمة في الكاحل قبلها بثلاثة أيام خلال فوز آخر 3-1 على بريست في كأس فرنسا.

وخاض المهاجم الفرنسي كل المباريات الست لسان جيرمان في دوري الأبطال بالكامل هذا الموسم، ويبدو أن ذلك لن يتغير عند استضافة الفريق الإسباني غدا الأربعاء في مباراة الذهاب.

وأبلغ لويس إنريكي مؤتمرا صحفيا "حين يملك فريق لاعبا مثل كيليان مبابي، بالطبع نعرف أنه كلما لعب أكثر كان ذلك أفضل لأننا جميعا نستفيد من ذلك.

"لا يوجد شك في ذلك. كان يمكنه اللعب (يوم السبت) لو كانت تلك مباراة نهائية، لكنها لم تكن كذلك، لم يكن الأمر يستحق المخاطرة. كيليان مبابي متاح تماما مثل باقي اللاعبين الآخرين".

ويمكن أن يتحمل المدرب إراحة مبابي في الدوري، إذ يتصدر باريس سان جيرمان المسابقة الآن بفارق 11 نقطة عن نيس ولم يخسر في 16 مباراة متتالية لكن في دوري أبطال أوروبا لم تكن الأمور سهلة.

وأنهى باريس سان جيرمان دور المجموعات في المركز الثاني خلف بروسيا دورتموند، وخسر من نيوكاسل يونايتد وميلان. ولم يحقق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات بالبطولة، على النقيض تماما من ريال سوسيداد.

وربما يعاني سوسيداد محليا، إذ يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني، لكنه تصدر مجموعته في دوري الأبطال والتي ضمت إنتر ميلان الإيطالي، ولم يخسر الفريق على الصعيد الأوروبي هذا الموسم.

وقال لويس إنريكي "ريال سوسيداد لديه دفاع محكم في دوري الأبطال ولا يفقد الكرة بسهولة. علينا الضغط عليهم بشراسة.

"إنه أحد أفضل فرق البطولة ولذلك تأهل في صدارة مجموعته. لقد كان في مجموعة واحدة مع فريق تأهل لنهائي العام الماضي (إنتر ميلان)".

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