اللجنة المنظمة العليا تتفقد الملعب وتطلع على آخر الاستعدادات لمونديال الشاطئية

عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" اليوم "الثلاثاء" اجتماعا في ملعب حي دبي للتصميم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا.

حضر الاجتماع عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس لجنة الكرة الشاطئية، وهشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة المنظمة العليا، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، عضو اللجنة ومدير البطولة، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وخايمي يارزا مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، والرائد فهد العبدولي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعبدالرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات في الاتحاد.

واطلعت اللجنة على آخر التحضيرات المتعلقة بالبطولة التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري بمشاركة 16 منتخباً، في ملعب حي دبي للتصميم، والذي تم تشييده في وقت قياسي بمواصفات عالمية.

ورحب رئيس وأعضاء اللجنة بوفود المنتخبات المشاركة التي وصلت قبل أيام إلى الدولة وتجري تدريباتها في ملاعب مختلفة استعداداً للبطولة، فيما تم الاطلاع على التقارير الخاصة بفرق العمل والمتطوعين والنقل التلفزيوني، والمركز الإعلامي والتذاكر وغيرها.

كما اطلعت اللجنة على آخر استعدادات الأطقم التحكيمية التي ستدير المباريات بعد خضوعهم لورشة عمل أشرفت عليها لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وتم خلالها مناقشة جميع الأمور التحكيمية إلى جانب اختبارات اللياقة البدنية المقررة.

وحرص رئيس وأعضاء اللجنة على القيام في جولة داخل أروقة الملعب والاطلاع على المرافق الخاصة به، مثل غرف تبديل الملابس، وقاعة الاجتماعات، والمركز الإعلامي الرئيسي، وغيرها من المرافق التي تم تجهيزها وفقاً لأعلى مستويات الجودة.

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