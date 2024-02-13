مباراتان في كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

تستأنف منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2024 اليوم الثلاثاء حيث تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مباراتين تجمع الأولى بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وتقام عند الساعة الثانية ظهراً وفي الرابعة تقام المباراة الثانية وتجمع بين فريق «مهرة اياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور وفريق «بنجاش دوسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش.

وتمثل منافسات اليوم للفرق الأربعة أهمية كبيرة لكونها المباراة الثانية لكل فريق بعد أن لعب مباراته الافتتاحية والفائز من المباراة الماضية سيحاول أن يضاعف رصيده ليضمن تواجده في المنافسة، بينما الخاسر في هاتين المباراتين سيدخل في حسابات معقدة أما الفائز في هذه المباراة وحدها فإنه يعلق آمالاً عريضة على نتيجة مباراته الثالثة وأملاً في عرقلة الفرق المنطلقة بقوة.

لقاء

في الثانية ظهراً سيكون عشاق البولو على موعد لقاء الجريحين فريقي الحبتور وغنتوت، حيث خسر فريق الحبتور مباراته الماضية أمام فريق «بنجاش دوسون وهوريل»، بينما خسر فريق غنتوت أمام فريق «ذئاب دبي كافو» ولذلك يسعى كل منهما إلى تضميد جراحه على حساب منافسه سعياً للحاق بركب المقدمة قبل فوات الأوان سيما وأن الفريقين اعتادا على المنافسة وبقوة على اللقب في مختلف السنوات الماضية.

ويمثل فريق الحبتور محمد الحبتور وخوان جوريش (7) وخوسيه أرايا (5) وباتيستا بايوجار (8)، ويمثل فريق غنتوت ناصر الشامسي (1) وسيزار كريسبو (6) وبابلو يورينتي (6) وماركوس أرايا (7).

تأكيد

وفي الرابعة عصراً يواجه فريق مهرة اياكس الاستثمارية وفريق «بنجاش دوسون وهوريل»، الأول خسر مباراته الأولى أمام فريق الإمارات ويحاول اليوم العودة للمنافسات عن طريق الفوز، والثاني حقق فوزاً غالياً على الحبتور ويحاول استكمال مسيرته نحو التأهل مستفيداً من المعنويات العالية للاعبيه.

ويمثل فريق مهرة اياكس الاستثمارية طارق الحبتور (1) وخوان كروز جيفارا (4) وتيودور لاكاو (7)، بينما يلعب فريق بنجاش و دودسون وهوريل بتشكيل يضم حيدر بانجاش و ألفريدو كابيلا (8) وتوماسيتو إف يورينتي (7) وفاكودو كيلي (3).

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