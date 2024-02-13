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راشد بن حميد النعيمي: جاهزون لتنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

2/13/2024 9:18:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية, رئيس اللجنة المُنظمة العليا لمونديال الشاطئية أن اللجنة جاهزة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 , وأن الملعب الذي يستضيف البطولة في حي دبي للتصميم في إمارة دبي جاهز أيضا, مشيراً إلى أن فرق العمل والشركاء بذلوا جهودا كبيرة من أجل تأمين كل المستلزمات التي يتطلبها المونديال.

ورحب رئيس اللجنة المنظمة العليا بكل الوفود من ممثلي الفيفا والاتحادات والمنتخبات والحكام والجمهور, ودعا عشاق هذه اللعبة المشوقة إلى الاستمتاع بمباريات البطولة, وبأجوائها الساحرة, مؤكداً أن مدرجات الملعب الذي يحتضن البطولة سيكون ملتقى للثقافات المختلفة, وسيكون مكاناً ملهماً للجميع, حيث يتجلى فلكلور الشعوب إلى جانب الإثارة في الملعب.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن سبل الراحة والخدمات الخاصة بالمنتخبات والوفود والجمهور ستكون مميزة خلال كأس العالم لكرة القدم الشاطئية, مشيداً بجهود فرق العمل وبتعاون الشركاء من أجل إخراج المونديال بأفضل صورة.

وتمنى رئيس اللجنة المنظمة العليا التوفيق للمنتخبات المشاركة في نسخة مونديال الإمارات لكرة القدم الشاطئية, مؤكداً أن البطولة ستكون مثيرة وملهمة, وستقدم للعالم نجوما ًجددا في هذه اللعبة التي أخذت تسجل حضورها بقوة على خارطة الرياضة الدولية.

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