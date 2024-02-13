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نسرين درويش تنال دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة بالبحرين

2/13/2024 9:18:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصلت نسرين علي بن سالم درويش رئيسة قسم النشاط الرياضي النسائي بنادي النصر الرياضي الإماراتي وضابط خدمات الموارد البشرية أول في بلدية دبي، على شهادة دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة بتقدير جيد جداً، من الأكاديمية الأولمبية البحرينية باللجنة الأولمبية البحرينية، والتي استغرقت سنة كاملة مقسمة على 6 وحدات دراسية «تنظيم المؤسسات الرياضية الأولمبية، والإدارة الاستراتيجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة التسويق، وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى»، وشملت 3 أيام دراسية صباحية إضافة إلى يومين لعرض المخرجات كل 6 أسابيع، وحاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه.

وتُعد نسرين درويش الوحيدة من دولة الإمارات التي شاركت بهذا البرنامج الهادف. إلى جانب العديد من المشاركين من الجنسين من الدول العربية والخليجية، ووجهت نسرين درويش الشكر والتقدير إلى الأكاديمية الأولمبية البحرينية وإلى المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه وهيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي الذين سهلوا من مهمتي للمشاركة والمتابعةـ وكذلك الشكر لبلدية دبي ونادي النصر الرياضي اللذان منحاني فرصة حضور الدورة والحصول على هذه الشهادة التي اعتز بها

واعتبرها إضافة لخبراتي السابقة والتي امتدت لأكثر من 15 عاماً لاستثمارها بالمؤسسات الرياضية وتعزيز دور بنت الإمارات في المساهمة بالنجاحات التي تشهدها دولتنا الحبيبة بجميع المناشط والتي ترسخ الاهتمام الكبير والدعم بلا حدود الذي توفره قيادتنا الرشيدة لأبنائها.

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