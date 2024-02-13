أرباح رأس الخيمة العقارية تتجاوز 200 مليون درهم في 2023

أعلنت رأس الخيمة العقارية، عن تحقيق أداء مالي استثنائي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي شهدت وصول الشركة لمستويات نمو غير مسبوقة في الإيرادات وصافي الأرباح، مما يفسر الطلب القوي على مشاريعها في قطاعي العقارات والضيافة.

وتجاوزت الإيرادات حاجز المليار درهم، مقارنة بمبلغ 408.22 ملايين درهم في العام السابق، وارتفع صافي الأرباح إلى 201.82 مليون درهم، بفارق كبير عن العام السابق الذي شهد تحقيق 30.79 مليون درهم، وارتفع إجمالي الدخل الشامل إلى 181.98 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 20.97 مليون درهم في العام السابق، وارتفع إجمالي الأصول إلى 6.46 مليارات درهم، في حين وصل إجمالي الملكية إلى 4.30 مليارات درهم، مما يدل على قوة الشركة ونموها.

وأوضح سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لرأس الخيمة العقارية، شهد عام 2023 انطلاقة قوية لشركة رأس الخيمة العقارية مع عملية التجديد الاستراتيجية للعلامة التجارية والأداء المالي الممتاز، واستطعنا ترسيخ ريادتنا في توفير تجارب نمط الحياة الفاخرة في رأس الخيمة، بفضل التزامنا بالتميز وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي، ويعد نجاح الشركة غير المسبوق في المبيعات السكنية وإضافة مشاريع الضيافة دليلاً واضحاً على قوة العلامة ومصداقيتها العالية في السوق.

وأكد المهتدي: شهدت رأس الخيمة العقارية في عام 2023 طلباً كبيراً على مشاريعها في رأس الخيمة وأبوظبي، مما يبرز الأداء القوي لعروضها في قطاع التطوير العقاري، ويسلط الضوء على محفظة الشركة التي تتمتع بجاذبية كبيرة في السوق، لافتاً إلى أن مشروع جلفار ريزيدنس على جزيرة الريم في أبوظبي تم بيعها بالكامل بعدد 266 وحدة، ويجري العمل وفق الجدول الزمني لإنشاء برجين سكنيين على الواجهة البحرية ضمن المرحلة الأولى من مشروع باي رزيدنس على جزيرة الحياة في ميناء العرب، وتم بيع جميع الوحدات في البرجين.

وأوضح المهتدي: في قطاع الضيافة نجح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب في عام 2023 بتحقيق نسبة إشغال ونتائج مالية تتفوق على منافسيه، ليتجاوز التوقعات خلال العام الأول من تشغيله، وتم افتتاح منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب في رأس الخيمة، ثاني أفخم منتجع من فئة الخمس نجوم في رأس الخيمة، والذي يتكون من 174 وحدة، في يناير 2024 بعد اختتام السنة المالية.

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