العين يواجه ناساف الأوزبكي غدا بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

يحل فريق العين يوم غد الأربعاء، ضيفا على ناساف الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في المباراة التي تقام على استاد كارشي المركزي الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

وكانت بعثة الفريق قد غادرت أمس الإثنين إلى أوزباكستان، بعدما اختتمت تحضيراتها خلال الفترة الماضية، بخوض عدد من المباريات الودية أمام ظفار العماني، والأخدود والتعاون السعوديين، بجانب التدريبات اليومية، بالإضافة إلى مباراة ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي انتهت بفوز العين على اتحاد كلباء 2-0.

وتعد مواجهة الغد هي الثالثة بين الفريقين في البطولة القارية، حيث التقيا من قبل في مرحلة المجموعات بنسخة 2016، وتعادلا ذهابا 1-1، وفاز العين إيابا 2-0.

وتأهل العين إلى ثمن النهائي متصدرا المجموعة الأولى، برصيد 15 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء السعودي ثاني المجموعة، كما تأهل ناساف أيضا متصدرا المجموعة الثانية بـ11 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن السد القطري ثاني المجموعة.

ويخوض العين منافسات دور الـ16 للمرة العاشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، والأولى منذ خروجه من نفس الدور في نسخة 2018.

ويأمل العين في تحقيق النتيجة الإيجابية خلال لقاء الذهاب، لضمان اللعب بأريحية في مباراة الإياب التي تقام يوم 21 فبراير الجاري، على استاد هزاع بن زايد، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل.

وأعلن العين عن قائمة المشاركة والتي تضم 20 لاعبا، هم، خالد عيسى، ومحمد بو سندة، وسلطان المنذري، وخالد الهاشمي، ويحي نادر، وبندر الأحبابي، ويونجو بارك، ومنصور الشامسي، وخالد علي، وكوامي، وسفيان رحيمي، وفلاح وليد، وخالد البلوشي، وأحمد برمان، ومحمد عباس، وعيسى خلفان، ولابا كودجو، وعبد الكريم تراوري، وجوناتاس، وحازم محمد عباس.

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم أدهم مخادمة، حكما للساحة، يعاونه كل من محمد مصطفى الكلاف، مساعدا أول، وأحمد مؤنس، مساعدا ثانيا، والعراقي محمد قاسم، حكما رابعا، والقطري عبد الله علي المري، حكم فيديو، ومواطنه محمد أحمد، حكم فيديو مساعد.

وأكد محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف بالنادي، رئيس البعثة، أن المشوار القاري لفريق العين يعد تحديا كبيرا ومهما لجميع أعضاء الفريق، الذين يدركون تماما أن هذه المهمة تختلف عن المسابقات المحلية كافة.

وأكد على الثقة الكبيرة في لاعبي الفريق، واستشعارهم المسؤولية، وحرصهم على إظهار أفضل ما لديهم على ملعب المباراة، لافتا إلى أن "العين" يضم لاعبين محترفين يدركون جيداً ما هو المطلوب منهم، ومضيفا: "في عالم كرة القدم العطاء فقط يصنع أفضل النتائج ويقود الفريق إلى تحقيق الأهداف ومعانقة الأمجاد، اتساقاً مع طموحات الجماهير من محبي النادي".

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