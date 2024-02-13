بـ270 مليون يورو..الأندية الفرنسية الأكثر انفاقاً في سوق الانتقالات الشتوية

أظهر تقرير عن الانتقالات الدولية نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء أن الأندية الفرنسية كانت الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024، مع قرابة 270 مليون يورو.

وهو ضعف المبلغ الإجمالي الذي دفعته الأندية الفرنسية العام الماضي خلال فترة الانتقالات نفسها، بزيادة قدرها 121.1 في المئة مقارنة مع شهر يناير 2023.

كما انها المرة الأولى منذ عام 2017 التي تتفوق فيها دولة أخرى على الأندية الانكليزية التي انفقت 170 مليون يورو هذا الشتاء، في ترتيب الاكثر انفاقا.

وبشكل عام، كان الدوري الانجليزي أكثر تحفظاً بعد موجة من عمليات الاستحواذ، لا سيما تحت قيادة تشلسي الذي انتقلت ملكيته إلى كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول.

وفي الاتجاه الآخر، حصلت البرازيل على أكبر قدر من رسوم الانتقالات (حوالي 233 مليون يورو).

وتم تسجيل 4716 آلاف صفقة على مستوى العالم بمبلغ إجمالي قدره 1.35 مليار يورو، أي أقل بنسبة 8.2 في المئة عما كان عليه في يناير 2023، وهو ما يمثل، رغم ذلك، ثاني أعلى إجمالي في التاريخ لنافذة انتقالات شتوية.

ولدى اللاعبات، تم تحطيم رقم قياسي جديد بإنفاق 1.94 مليون يورو في يناير 2024، بزيادة قدرها 165.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

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