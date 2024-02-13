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فندق سنترو مدى عمّان روتانا يطلق مبادرة التبرعات المطابقة دعماً لمرضى السرطان من الأهل في غزة

2/13/2024 9:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في إطار حرصه على تأدية مسؤولياته المؤسسية المجتمعية، وتجسيد التزاماته التكافلية، أعلن فندق سنترو مدى عمّان من روتانا، المملوك من قبل شركة مدى عمّان الأول للاستثمار السياحي، عن إطلاقه مؤخراً لمبادرة التبرعات المطابقة، راصداً ريعها لدعم جهود مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، لتعزيز قدرتهما على استضافة المرضى من الأهل في غزة، ممن تم إخلاؤهم لتقلي العلاج اللازم، إلى جانب تأمين مستلزماتهم ومستلزمات مرافقيهم المعيشية، بما يفتح نافذة أمل أمامهم خلال الظروف الصعبة الراهنة.
وفي إطار المبادرة التي تعكس منظومة القيم التي يعمل فندق سنترو مدى عمّان من روتانا وفقاً إليها، والتي يعتبرها بمثابة قوة دافعة من أجل الخير، خاصة مع امتزاج روح التكاتف والعمل الجماعي ضمنها بثقافة العطاء السائدة لديه، مع الحرص على توفير الفرصة لموظفيه للانخراط في دعم القضايا النبيلة والإنسانية وتجسيد ثقافتهم المعطاءة، فقد نفذ الفندق حملة تبرعات قدمها الموظفون لديه، فيما قامت إدارة الفندق وبدعم من الشركة المالكة، شركة مدى عمّان الأول للاستثمار السياحي، بمطابقة المبلغ الذي تم جمعه من الموظفين لتعزيز المساعدات المقدمة في نهاية المطاف للمؤسسسة والمركز.
وفي تعليق له على هذه المبادرة، قال المدير العام لفندق سنترو مدى عمّان من روتانا، عماد عقيل: "نتطلع من خلال مبادرة التبرعات المطابقة التي تتجلى فيها الأصالة وقيم البذل التي يتسم بها الفندق إدارة وموظفين، لإحداث الـتأثير الإيجابي المنشود عبر مطابقة تبرعات موظفينا."
ومن جانبها، قالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش: "خلال الظروف الصعبة تبرز معاني الإنسانية والتعاضد وتزدهر في الواقع العملي. نشكر فندق سنترو مدى عمّان من روتانا على الدعم السخي من خلال مبادرة التبرعات المطابقة، والتي نقدم سوية عبرها مثالاً على العمل المشترك لمكافحة مرض السرطان وإنقاذ حياة المزيد من المرضى من المملكة وخارجها وصولاً لمستقبل خالٍ من هذا المرض."













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