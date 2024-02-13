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تجديد مذكرة التفاهم بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة ولي العهد

2/13/2024 9:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، اليوم الثلاثاء، على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم من خلال إطار عمل مشترك لمأسسة عملية التواصل والتنسيق.


وسيتخلل المذكرة إطلاق مبادرة تهدف إلى التواصل المجتمعي بشكل مشترك للتعريف ببرامج ومشاريع المؤسستين لخدمة الفئات الشبابية المستهدفة.

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