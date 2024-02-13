مجموعة أباريل تحصل على جائزة شريك قطاع التجزئة من“RLI MENA 2024“

الرياض – أصداف نيوز:

حصدت مجموعة أباريل جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز“RLI MENA 2024” الذي أقيم مؤخرا في الرياض. حيث حصلت المجموعة على جائزة شريك قطاع التجزئة للعام والتي تؤكد على التزام المجموعة نحو التميز وعلى مكانتها الريادية في هذا القطاع. كما ويعكس هذا الإنجاز عزم المجموعة على تغيير المعايير قطاع التجزئة بمختلف المجالات على غرار الابتكار التجاري، وتجربة المستهلك، والممارسات المستدامة.

وبمساهمتها كشريك رئيسي لحفل توزيع جوائز” RLI MENA” وشريك أسلوب الحياة في منتدى” RLI Connect MENA“، فإن مجموعة أباريل أثرت بشكل كبير في تغيير مستقبل قطاعي التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويدل هذا الإنجاز على حنكة إدارة المجموعة وسعيها المتواصل لتمكين الابتكار وتحقيق النمو في هذا القطاع.

وشهد حفل توزيع جوائز“RLI MENA 2024” تكريم بعض العلامات التابعة لمجموعة أباريل لدورها وتأثيرها المحوري في قطاع التسوّق، حيث حصلت علامة ريتوالز على جائزة العلامة الأكثر استدامة للعام بالإضافة لحصولها على جائزة المشروع الأكثر استدامة للعام خلال هذا الحفل.

يعد حفل توزيع جوائز” RLI MENA“، الذي يتكون من لجنة حكام من أفضل خبراء هذا المجال، من أهم المناسبات في قطاعي التجزئة والترفيه. ويمتاز هذا الحفل بتكريم أهم الإنجازات والمفاهيم الإبداعية والمستقبلية. ويجسد النجاح الكبير لمجموعة أباريل في حفل توزيع الجوائز مدى التزامها لتحقيق الامتياز وتمركزها في طليعة قطاع التجزئة المتنامي بوتيرة متسارعة.

تدير مجموعة أباريل عملياتها التشغيلية في 14 دولة عبر أكثر من 2,100 متجر وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية. وتستمر المجموعة في ريادة قطاعي التجزئة والموضة على المستوى العالمي. ويؤكد هذا التكريم خلال حفل جوائز“RLI MENA” على الإنجازات المحورية لمجموعة أباريل وعلى جهودها المستمرة نحو تحقيق الابتكار، والتميز، والتنمية في قطاعي التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.