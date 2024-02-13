مجموعة أباريل تحصل على جائزة شريك قطاع التجزئة من“RLI MENA 2024“

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
حصدت مجموعة أباريل جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز“RLI MENA 2024” الذي أقيم مؤخرا في الرياض. حيث حصلت المجموعة على جائزة شريك قطاع التجزئة للعام والتي تؤكد على التزام المجموعة نحو التميز وعلى مكانتها الريادية في هذا القطاع. كما ويعكس هذا الإنجاز عزم المجموعة على تغيير المعايير قطاع التجزئة بمختلف المجالات على غرار الابتكار التجاري، وتجربة المستهلك، والممارسات المستدامة.
وبمساهمتها كشريك رئيسي لحفل توزيع جوائز” RLI MENA” وشريك أسلوب الحياة في منتدى” RLI Connect MENA“، فإن مجموعة أباريل أثرت بشكل كبير في تغيير مستقبل قطاعي التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويدل هذا الإنجاز على حنكة إدارة المجموعة وسعيها المتواصل لتمكين الابتكار وتحقيق النمو في هذا القطاع.
وشهد حفل توزيع جوائز“RLI MENA 2024” تكريم بعض العلامات التابعة لمجموعة أباريل لدورها وتأثيرها المحوري في قطاع التسوّق، حيث حصلت علامة ريتوالز على جائزة العلامة الأكثر استدامة للعام بالإضافة لحصولها على جائزة المشروع الأكثر استدامة للعام خلال هذا الحفل.
يعد حفل توزيع جوائز” RLI MENA“، الذي يتكون من لجنة حكام من أفضل خبراء هذا المجال، من أهم المناسبات في قطاعي التجزئة والترفيه. ويمتاز هذا الحفل بتكريم أهم الإنجازات والمفاهيم الإبداعية والمستقبلية. ويجسد النجاح الكبير لمجموعة أباريل في حفل توزيع الجوائز مدى التزامها لتحقيق الامتياز وتمركزها في طليعة قطاع التجزئة المتنامي بوتيرة متسارعة.
تدير مجموعة أباريل عملياتها التشغيلية في 14 دولة عبر أكثر من 2,100 متجر وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية. وتستمر المجموعة في ريادة قطاعي التجزئة والموضة على المستوى العالمي. ويؤكد هذا التكريم خلال حفل جوائز“RLI MENA” على الإنجازات المحورية لمجموعة أباريل وعلى جهودها المستمرة نحو تحقيق الابتكار، والتميز، والتنمية في قطاعي التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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