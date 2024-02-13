شركة "Ryanair" تعلن عن تعاون جديد يجمعها مع "جورامكو" لتوسيع اتفاقية الصيانة الثقيلة الأساسية إلى 10 خطوط

(MENAFN
- Asdaa BCW) أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توسيع اتفاقية الصيانة التي تجمعها مع شركة "Ryanair" الإيرلندية، التي تعتبر أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا والأولى من حيث عدد المسافرين.
وتنطوي اتفاقية الصيانة الجديدة التي ستستمر لعشر سنوات على أهمية كبيرة بالنسبة لشركة "Ryanair"، وذلك كونها ستسمح لها بالمضي قدماً بخططها لزيادة حجم أسطولها من الطائرات إلى ما يزيد على 800 طائرة، إلى جانب تلبية متطلباتها بما في ذلك متطلبات المرونة المتعلقة بالمكان الذي ستتواجد فيه طائراتها لمواسم الصيانة الشتوية القادمة. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب نجاح "جورامكو" الكبير في إتمام إجراء الفحص وعملية الصيانة الثقيلة الدورية الشاملة C-Checks رقم 100 على طائرات شركة "Ryanair".
وبموجب الاتفاقية، ستتولى "جورامكو" مهمة استضافة طائرات شركة "Ryanair" لإجراء عمليات الفحص والصيانة ضمن منشآتها التي تبلغ مساحتها 110 متر مربع، متضمنة الطائرات البالغ عددها 300 طائرة من طراز بوينغ ماكس 737-10 المتميزة بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة وبالتوفير للوقود، والتي كانت قد تقدمت مؤخراً بطلب شرائها، لتتمكن مستقبلاً من نقل أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2034. وتتيح هذه الطائرات مقاعد إضافية بنسبة 21%، كما وتعمل على ترشيد استهلاك الوقود على نحو أقل بنسبة 20%، فضلاً عن توفير الهدوء على نحو أكبر بنسبة 50% بالمقارنة مع طائرات "Ryanair" من طراز B737-NG.
وتتبنى شركة "Ryanair" نهجاً تعتمد ضمنه على مزيج من المرافق الداخلية لديها، بالإضافة إلى شركات خارجية لإجراء عمليات الصيانة الثقيلة لطائراتها لديها. وإذ تستمر "Ryanair" بالاستثمار بمتطلبات مرافق الصيانة الثقيلة الخاصة بها، فإن هذه الاتفاقية ستدعم تلك المتطلبات على مدى السنوات القادمة.
وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، صرح مدير العمليات لدى شركة "Ryanair"، نيل مكمان بالقول: "سعداء بالإعلان عن اتفاقيتنا الجديدة مع شركة "جورامكو" والتي تمتد على مدار العقد القادم، متضمنة العمل على 10 خطوط صيانة. ويأتي توسيع العمل مع شركة "جورامكو" لما تتميز به من خبرة كبيرة، ولما أظهرته من كفاءة عالية، فضلاً عن الالتزام بتقديم أعلى المعايير في الخدمة ضمن مرافقها المتطورة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على بلوغ أهداف خططنا بزيادة أسطولنا إلى أكثر من 800 طائرة، في الوقت الذي يبرهن على العلاقات القوية التي تجمعنا، والتي تمثلت بإكمال عمليات الفحص والصيانة الثقيلة الدورية الشاملة C-Checks رقم 100 على طائراتنا بنجاح."
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "بعد انتهائنا في "جورامكو" من إكمال عمليات الفحص والصيانة الثقيلة الدورية الشاملة C-Checks رقم 100 على طائرات "Ryanair" بنجاح، فإنه يسعدنا الإعلان عن تمديد شراكتنا لمدة 10 سنوات إضافية بدءاً من العام الجاري 2024، للعمل على 10 خطوط صيانة، الأمر الذي يؤكد مجدداً على جودة وموثوقية ما نقدمه من خدمات، كما يقوي شراكتنا معها، ويضمن لنا النجاح في مهمتنا بإجراء عمليات الفحص والصيانة الثقيلة الدورية الشاملة C-Checks الفعالة ووفقاً للجداول الزمنية المحددة."
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