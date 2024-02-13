بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وباستضافة مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي

(MENAFN
- Morimak)
الكويت، 13 فبراير 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات ومجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها الرئيسية لمسابقة الروبوتات “رحلة في الكويت” التي ينظمها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و باستضافة مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي . وتأتي هذه الرعاية كجزء من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين stc ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والتي تأتي في إطار مبادرة "upgrade" التعليمية التي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية مختلفة
صممت "رحلة في الكويت" خصيصاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات المهتمين بمجال الروبوتات، وتقام المسابقة على مرحلتين للتصفيات والنهائيات. حيث سيشارك عدد من العقول الشابة والواعدة في عالم الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذه المسابقة، ستتاح للأطفال فرصة برمجة الروبوتات للتنقل عبر مجسم يضم معالم الكويت الفريدة، وإنجاز مهام محددة تتحدى مهاراتهم في حل المشكلات وإبداعهم.
وذكرت stc في بيان أن التسجيل للمسابقة قد تم من يوم الاربعاء الموافق 7 فبراير و استمر لمدة 5 ايام حيث يبدأ الاستعداد والتدريب للمسابقة يوم الاربعاء الموافق 14 فبراير الجاري ويستمر لمدة 6 أيام حتى 19 الجاري وتكون التصفيات النهائية وتكريم الفائزين يوم 20 من الشهر نفسه في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي.
لا تهدف هذه التجربة العملية إلى تحقيق الترفيه والمتعة فحسب، بل تركز على تعزيز الأهداف التعليمية أيضًا، حيث تشجع المشاركين على تطوير مهاراتهم في البرمجة وفهم التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي. وستقام الدورات التدريبية الجارية حالياً في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي، إلى جانب حفل توزيع الجوائز الذي سيقام يوم 20 فبراير.
تعكس المسابقة التزام stc بتعزيز المواهب والإبداع بين الشباب الكويتي، بما يتماشى مع تفانيها في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا المبتكرة. بالإضافة إلى برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الشامل، ركزت stc على تحقيق أهداف الاستدامة الخاص بها من حيث الأنشطة والفعاليات التي تتوافق مع أهداف البرنامج.
وفي هذا الصدد، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc : "يسعدنا أن ندعم مسابقة "رحلة في الكويت" ضمن تعاوننا الاستراتيجي مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ، والتي تتوافق مع التزام stc بالابتكار ودعم التعليم والتكنولوجيا تحت مظلة "stc upgrade" التعليمية، مع الاستثمار المستدام أيضًا في قادة المستقبل. ولا سيما أن هذا الحدث يوفر منصة للأطفال لعرض مواهبهم، واستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير مجتمع متقدم تكنولوجياً".
وأضافت الجاسم: "تدعم stc بشكل فعال المبادرات المستدامة التي تخدم المجتمع، مع التركيز بقوة على رعاية المبادرات التعليمية ودفع المهارات القيادية للجيل القادم. حيث تساهم هذه البرامج في تعزيز القدرات العملية والثقافة التكنولوجية والاستعداد للحياة المهنية، وبالتالي إعداد الشباب لعالم التكنولوجيا المستقبلية والمتطورة. ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه المسارات التعليمية، تساهم stc في تمكين تطوير القوى العاملة ذو الكفاءة و المهارات الغنية وواسعة الاطلاع . ويؤكد هذا التزام stc بتمكين المجتمع من خلال التعليم المستدام، بهدف جذب المزيد من الشباب عبر مشاريع عدة وشراكات غنية تعد بفوائد مجتمعية واسعة النطاق ضمن برنامج الشركة الشامل للمسؤولية المجتمعية".
ومن جهته، قال ندا الديحاني، المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة و الإبداع : “سعداء بدخول شراكتنا مع stc حيز التنفيذ من خلال رعاية هذا البرنامج المبتكر، الذي نجحنا في تنظيمه على مر السنوات الماضية. كما يعتبر هذا البرنامج واحد من سلسلة من البرامج المحلية والعالمية التي يقدمها المركز على مدار العام. حيث سيجمع هذا الحدث العقول الشابة لمعرفة المزيد عن الروبوتات، وكذلك التكنولوجيا، بطريقة ممتعة وجذابة. فهدفنا من خلال برامج مثل هذه، ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع stc كشركة رائدة في قطاع الاتصالات و التحول الرقمي، هو الاستفادة من المنصات التعليمية في الكويت بهدف تمكين الشباب. وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بالشكر إلى stc مرة أخرى على رعايتها للحدث، ونشكر أيضاً مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لاستضافته هذه المسابقة للمرة الثانية ونحن نتطلع إلى رؤية هذه المبادرة الهادفة و المستدامة تتطور اكثر و اكثر لتمكين جيل الشباب من صقل مهارتهم ".
كما أعربت هديل الحمود المسؤول عن الإدارة التعليمية والتسويق والعلاقات العامة في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي عن سعادتها باستضافة مسابقة رحلة في الكويت الثانية واحتضان هذا النوع من المسابقات على مستوى دولة الكويت لتنمية الاهتمام بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوت وتنمية التفكير الإبداعي لإيجاد الحلول لمشكلات متعددة مؤكدةً على أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ليكون مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي منصة ثقافية، علمية وفنية لاحتضان جميع المواهب لشرائح المجتمع.
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