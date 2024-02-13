النسخة الأولى من مؤتمر الابتكار الصحي تُقدم لمحة مُهمة عن مستقبل قطاع الأغذية المستدامة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة- 12 فبراير 2024: تستضيف دبي النسخة الأولى من مؤتمر الابتكار الصحي (HiConf) الذي يَعِدُ بتقديم رحلة غامرة في عالم تكنولوجيا الأغذية والبروتينات البديلة. ويعتبر المؤتمر الذي يُعقد في 29 فبراير الجاري، أول قمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُركز بشكل كامل على الحلول الغذائية الجديدة والمحسّنة، والتي تحقق فوائد تحويلية تؤثر في صحة الناس والكوكب.
وتُعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً مثالياً لعقد فعاليات مؤتمر الابتكار الصحي، نظراً لريادتها الإقليمية في مجال صناعة الأغذية المستدامة، وكونها موطناً لمنظومة ابتكارية حيوية. حيث يأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل قيام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بوضع استراتيجيات وطنية طموحة للأمن الغذائي، وسعيها إلى تقليل وارداتها الغذائية التي تمثل حالياً حوالي 85٪ من احتياجاتها الغذائية المحلية. وفي سياق متصل، تشهد المنطقة طلباً متزايداً على منتجات البروتين الحيواني البديلة، حيث يشير تقرير من بنك كريدي سويس إلى أن سوق اللحوم البديلة ومنتجات الألبان يمكن أن تنمو لتصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وسيجمع مؤتمر الابتكار الصحي تحت سقفه مجموعة واسعة من المهتمين بتحويل النظام الغذائي العالمي إلى نظام أكثر استدامة وعدلاً للناس والحيوانات وكوكب الأرض على حد سواء. وسيركز جدول أعمال المؤتمر على اتجاهات السوق الناشئة للمواد الغذائية، وسلوكيات المستهلكين المتغيرة، والابتكارات الثورية في مجال البروتينات البديلة، وحلول الإنتاج المستدام، والأخلاقيات المتغيرة التي تعيد تشكيل صناعة الأغذية.
ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث المهم أكثر من 400 مشاركاً يمثلون نخبة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والأكاديميين والعلماء ورواد الأعمال من مختلف مجالات منظومة الغذاء العالمية. ومن أهم المتحدثين الرسميين في المؤتمر، المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، وسيرجي إيفانوف، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة EFKO، والدكتور مانون ليتيك، الشريك المؤسس لصندوق الجيل الأخضر، وتاو تشانغ، المؤسس المشارك والشريك الإداري في Dao Foods International، وغيرهم من المتحدثين البارزين.
وفي تعليقه على تنظيم المؤتمر، قال الدكتور جونثر فيرتيله، الشريك الإداري في مجموعة WP Human Capital: "يُمثل مؤتمر الابتكار الصحي منصة عالمية بارزة تساهم في تحسين معدلات طول عمر سكان الأرض، والحد من التدهور المناخي والبيئي المتسارع، وذلك نظراً لما تتمتع به الحلول الغذائية الجديدة والمحسنة من قدرة هائلة على تعزيز الصحة العامة، وتحقيق الكثير من الفوائد للأفراد والكوكب على حد سواء".
والجدير بالذكر أن مؤتمر الابتكار الصحي هو من تنظيم مجموعة WP Human Capital بالتعاون مع مجموعة Novel Foods التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتشارك في المؤتمر باعتبارها الراعي الرئيسي له، كما سيتم إقامة المؤتمر بالشراكة مع dfv Conference Group وPwC إلى جانب عدد كبير من الشركاء المرموقين.
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