نيسان تطرح "زد بروتو" 2024 الجديدة في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (13 فبراير 2024) أعلنت نيسان اليوم، طرح سيارة نيسان "زد بروتو" 2024 الجديدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وهي السيارة التي تقدم لعشاق القيادة الرياضية جرعة إضافية من التشويق والإثارة خلف عجلة القيادة. وبذلك تنضم سيارة "زد بروتو" (Z Proto) الحصرية التي تتميز بتحسيناتها الجمالية الفريدة من الداخل والخارج، إلى مجموعة سيارات نيسان "زد" (Nissan Z) للعام 2024 كجزء من مجموعة السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في المنطقة.
ويوجه هذا الطراز الحديث، تحية اعتزاز بتراث هذه السيارة الرياضية العريقة، حيث تتميز نيسان Z Proto 2024 بلونها الرمادي الفريد من نوعه، والذي تستكمله عجلات معدنية سوداء، وسقف أسود بالإضافة إلى مساميك مكابح باللون الأصفر. وتمتد الألوان المميزة إلى داخل المقصورة مع لمسات باللون الأصفر مدمجة بدقة مع لوحة القيادة والمقاعد المصممة خصيصاً، ما يجعل من نيسان "زد بروتو" إحدى أبرز السيارات الرياضية المتميزة في عالم السيارات الرياضية.
وتعد نيسان Z، بمثابة شهادة على شغف علامة نيسان وتفانيها في ريادة عالم السيارات الرياضية، فقد كانت أول سيارات أداء رياضي يابانية منذ العام 1969. وتمتلك نيسان زد تاريخ عريق وممتد في عالم السيارات الرياضية، فمنذ طرحها عالمياً قبل أكثر من 50 عاماً، نجحت نيسان زد في بناء سمعتها الراسخة التي استندت إلى القوة والأداء العملي والسعر التنافسي.
وقال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نقدم سيارة نيسان "زد بروتو" إلى مجموعة سياراتنا، حيث تجسد جوهر علامة نيسان المتمثل في تقديم "الابتكار المذهل"ْ وتعزيز إرث هذه السيارة الرياضية الشهيرة في المنطقة. وبفضل تصميمها المذهل، تستعد سيارة "زد بروتو" لإعادة تعريف مفهوم القيادة الرياضية، ما يتيح لعشاقها بالتميز على الطريق. ويعكس هذا الطراز الحصري رغبات العملاء في التفرد واكتشاف عصر جديد من الأداء المفعم بالحيوية في عالم السيارات في المنطقة."
وتتميز سيارة نيسان Z Proto 2024 الجديدة بتصميمها الخارجي الأنيق ومظهرها الذي يعكس احترامها لإرثها العريق، ويعكس ذلك تصميمها الرياضي التقليدي بالدفع الخلفي، مع غطاء محرك طويل، وخلفية منخفضة، وملامح جمالية بالظلال تذكر بالجيل الأول من سيارة نيسان "زد فير ليدي 240" (Nissa Fairlady Z). وتتميز خلفية السيارة بمجموعة من المصابيح المدعومة بتقنية إضاءة LED ثلاثية الأبعاد الجديدة، التي تذكرنا بتصميم "زد اكس 300" (ZX300) الشهير.
ومن الداخل، تمزج المقصورة بين التقنيات الحديثة واللمسات العتيقة، ويستوحي تصميم واجهة التحكم المركزية الإلهام من الأجيال السابقة مع ثلاثة مقاييس تناظرية على لوحة العدادات ومفاتيح التحكم في مكيف الهواء بالقرب من ناقل الحركة. وتساعد شاشة العدادات الرقمية القابلة للتخصيص قياس 12,3 بوصة مع ثلاثة أوضاع فردية السائقين، على فهم المعلومات المهمة بنظرة واحدة وتتضمن نقطة التحول بالخط الأحمر عند موضع الساعة 12، وهي مستوحاة من سيارات السباق الحديثة.
ويهيمن مفهوم العلاقة القوية بين الإنسان والآلة على شخصية سيارة نيسان Z Proto 2024 الجديدة، المزودة بمحرك من ست استطوانات على شكل الحرف V سعة 3 لترات مع شاحن توربيني ينتج 400 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة و475 نيوتن متر من عزم الدوران يبدأ من 1600 إلى 5600 دورة في الدقيقة. وتشتمل الطرازات المجهزة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات ذات نسبة سرعات قريبة، على نظام تحكم متقدم للمساعدة عند الإنطلاق لتحديد أولويات التسارع والسماح بالقدر الأمثل من اندفاع العجلات. ويوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 9 سرعات، تسارعاً مباشراً مع نسبة سرعات واسعة لتجربة قيادة جذابة.
وتم تجهيز سيارة Z Proto 2024 بمجموعة من التقنيات المساعدة للسائق لتعزيز السلامة، ومن بينها مكابح الطوارئ التلقائية مع تقنية اكتشاف المشاة، والتحذير من النقطة العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ومساعدة الضوء العالي، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي. بالإضافة إلى ذلك، تضم المقصورة الداخلية نظام صوتي Bose® بثمانية مكبرات صوت وشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات مع نظام ملاحة ونظام Apple CarPlay® و Android Auto™ ونظام هاتف بتقنية البلوتوث مع إمكانيات بث المكالمات عبر مكبر الصوت.
وتتوفر سيارات نيسان Z ونيسان Z Proto 2024 الآن لدى شبكة شركاء نيسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
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