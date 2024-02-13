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حارس منتخب سوريا إلى الدوري الأوزبكي

2/13/2024 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي أنديجون الناشط بالدوري الأوزبكي، الاثنين تعاقده رسميا مع مكسيم صراف حارس منتخب سوريا على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من تسيسكا موسكو الروسي.
ويعتبر مكسيم صراف البالغ 18 عاما أحد أبناء أكاديمية تسيسكا موسكو الروسي حيث تدرج ضمن الفئات العمرية للفريق.
ومثل صراف الفريق الروسي تحت 16 عاما في 23 مباراة، واستطاع خلالها تحقيق 27 تصديا ناجحا.
ولعب صراف مع فريق تحت 17 عاما في 14 مباراة تصدى خلالها لـ 23 كرة.
واستدعي صراف لمنتخب سوريا في كأس آسيا تحت 20 سنة، العام الماضي، وشارك أساسيا في المباريات الثلاث وتلقت شباكه 4 أهداف.
كما تواجد صراف رفقة المنتخب في بطولة غرب آسيا وتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة وكأس آسيا الأخيرة في قطر التي لم يشارك خلالها في أي مباراة.
وتبلغ قيمة صراف التسويقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي نحو 50 ألف يورو.

ملاعب

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