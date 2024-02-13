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وزير الأوقاف يتوقع تصعيد الاحتلال للأوضاع في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

2/13/2024 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي للأوضاع في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
وقال الخلايلة ردا على سؤال للوكيل الإخباري، خلال مؤتمر صحفي، إن الاحتلال كان خلال شهر رمضان في السنوات الماضية يصعد الأوضاع في المسجد الأقصى.
وأضاف أن السياسة الأردنية تعمل على تهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك والعمل على فتحه أمام المصلين وعدم تقييد الوصول إليه بجهود حثيثة من جلالة الملك ووزارة الخارجية.
وأشار الخلايلة إلى أن الاحتلال عمد منذ بدء العدوان على غزة على تقييد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والتضييق على المصلين هناك، وما زالت أعداد المصلين قليلة بالمقارنة مع الأعداد قبل الحرب حيث كانت تتجاوز 50 ألف مصلٍّ يوم الجمعة.

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