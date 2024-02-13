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برشلونة يستهدف صفقة مدوية من ميلان

2/13/2024 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم الأزمات المالية التي يعيشها برشلونة، تدرس إدارة النادي الكتالوني، إبرام صفقة كبرى لتدعيم الخط الهجومي.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إدارة البارسا مهتمة بالتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان، ويرونه لاعبا مميزا، وسيضيف الكثير لخط هجوم البلوجرانا".
وكان لياو قد ألمح إلى أن وقته في الدوري الإيطالي ربما ينتهي في الصيف، ولا يريد العودة للدوري الفرنسي، رغم شائعات اقترابه من الانتقال لباريس سان جيرمان.
ويرغب البرتغالي في خوض تجربة جديدة في إسبانيا أو إنجلترا، وبرشلونة على علم تام بذلك.
ويرتبط لياو بعقد مع ميلان حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو، لكنها قابلة للتفاوض.
وأشار التقرير، إلى أن برشلونة بلا شك لن يكون قادرا على دفع هذا المبلغ، لكنه سيسعى لتقديم عرض مناسب، حيث يريد الرئيس خوان لابورتا ضم نجما للفريق.

ملاعب

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