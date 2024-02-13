Tuesday, 13 February 2024 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل يعيد ريال مدريد ظهيره القديم؟

2/13/2024 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسمت إدارة ريال مدريد موقفها من عودة أحد اللاعبين السابقين للفريق في الصيف المقبل.
وسبق أن ذكرت تقارير بأن ريال مدريد يدرس عودة الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز لاعب ميلان في الصيف المقبل، بسبب حاجة الميرنجي لظهير أيسر جديد.
كما لم يغلق اللاعب الباب أمام العودة إلى ريال مدريد عندما سئل عن ذلك في حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة "آس".
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مسؤولين كبار داخل إدارة ريال مدريد يرفضون عودة ثيو هيرنانديز في الصيف المقبل، ويفضلون تحرك الميرنجي نحو التعاقد مع أهداف أخرى لدعم الظهيرين.
وأشارت إلى أنه بناء على الوضع الحالي فإن ثيو يعد بعيدا للغاية عن العودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.
ويرتبط ثيو بعقد مع ميلان حتى صيف 2026.
وأحرز ثيو 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 29 مباراة مع ميلان خلال الموسم الحالي.

ملاعب

MENAFN13022024000208011052ID1107846029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث