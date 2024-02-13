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رونالدو يبحث عن لقب استثنائي.. ورحلة حذرة للهلال

2/13/2024 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو، حملة النصر لإحراز لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه مواطنه الفيحاء الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي الذي يشهد مشاركة 4 أندية سعودية، بعد أيام قليلة على ختام كأس آسيا في الدوحة بتتويج قطر على حساب الأردن.
ويُعدّ نهائي 1995 عندما خسر أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي (0-1) أفضل نتيجة لفريق العاصمة الرياض الذي استقبل رونالدو، 39 عامًا، متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي راهنًا (20 في 18 مباراة)، مطلع العام الماضي بصفقة خيالية.
وتبدو الفوارق كبيرة بين النصر، وصيف الدوري السعودي راهنًا بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، والفيحاء صاحب المركز الـ14 الذي خسر آخر 5 مباريات في الدوري.
فعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، سيبحث النصر عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نهائي كأس موسم الرياض أمام الهلال (0-2).
ويغيب عن النصر عبد الرحمن غريب لإجهاد في العضلة الأمامية، فيما يعوّل على رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، السنغالي ساديو ماني الذي خسر لقب كأس أمم إفريقيا والبرازيلي أندرسون تاليسكا.
ويبرز في الفيحاء المهاجم الزامبي فاشون ساكالا لاعب رينجرز الأسكتلندي السابق، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش، بينما يغيب الإيفواري جيسلان كونان المتوج مع بلاده بكأس الأمم الأفريقية الأحد.
رحلة حذرة للهلال
ويحلّ الهلال حامل اللقب 4 مرات (رقم قياسي) ووصيف النسخة الماضية، الخميس على سباهان الإيراني على ملعب نقش جهان، باحثًا عن مواصلة النتائج الجيدة مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
ويبرز في صفوف "الزعيم" المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم فيليبي، والحارس المغربي ياسين بونو، كما عزّز صفوفه بالظهير البرازيلي رينان لودي من مارسيليا.
وقال بونو، الذي احتفظ بنظافة شباكه مع الهلال في 13 مباراة "لديّ الرغبة في إثبات أن القرار بانضمامي للنادي قرار سليم".
وتابع حارس إشبيلية السابق "الهلال ناد كبير ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولا يقل عن أوروبا نهائيًا".
ويحلّ الاتحاد، خامس ترتيب الدوري السعودي على نافباخور الأوزبكي في نامانجان الخميس حيث من المتوقع عودة مهاجمه المخضرم كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم الموسم قبل الماضي، بعد تأكّد جاهزيته بعد غيابه عن تشكيلة فريق مدينة جدة فترة طويلة مطلع السنة، ما أثار تكهنات حول رغبته بمغادرة الفريق.
واستعد "العميد"، المتوج في 2004 و2005، للمباراة بفوز سهل على الطائي (3-0) في الدوري.

ملاعب

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