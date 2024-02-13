مفوض الأونروا يتساءل: إلى أين يفر سكان رفح؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني إنه يطلب من سكان رفح المغادرة، ولكن إلى أين؟
وأضاف أنه لا أحد آمنا في قطاع غزة، وهناك 500 ألف شاب وفتاة مصابون بالصدمة.
وطالب لازاريني إسرائيل بالتعاون مع الوكالة في التحقيق باتهامها 12 موظفا من الأونروا بالتعاون مع حركة حماس، محذرا من تداعيات تعليق تمويل الأونروا.
وكشف أن 150 منشأة دولية استهدفت في قطاع غزة، وهذا أمر ينبغي التحقيق فيه بشكل مستقل.
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