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مفوض الأونروا يتساءل: إلى أين يفر سكان رفح؟

2/13/2024 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني إنه يطلب من سكان رفح المغادرة، ولكن إلى أين؟


وأضاف أنه لا أحد آمنا في قطاع غزة، وهناك 500 ألف شاب وفتاة مصابون بالصدمة.
وطالب لازاريني إسرائيل بالتعاون مع الوكالة في التحقيق باتهامها 12 موظفا من الأونروا بالتعاون مع حركة حماس، محذرا من تداعيات تعليق تمويل الأونروا.


وكشف أن 150 منشأة دولية استهدفت في قطاع غزة، وهذا أمر ينبغي التحقيق فيه بشكل مستقل.


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