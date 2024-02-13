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مباريات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر إلى النهائي

2/13/2024 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعود منافسات دوري أبطال أوروبا للانطلاق من جديد اليوم الثلاثاء، حيث تقام مباراتان ضمن دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية للموسم الجاري 2023-2024.
ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على فريق كوبنهاغن الدنماركي الليلة عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة، على ملعب "باركن" معقل الفريق الدنماركي.
فيما يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره لايبزيغ الألماني الليلة بنفس التوقيت على ملعب "ريد بول أرينا".
ومن المقرر أن تقام مواجهات الذهاب فى دور الستة عشر لدوري الأبطال أيام 13 أو 14، 20 أو 21 فبراير الجاري، فيما تقام مباريات الإياب أحد أيام 5 أو 6، 12 أو 13 مارس المقبل.
مواعيد دوري أبطال أوروبا 2024:
دور الستة عشر: الذهاب: 13/14/20/21 فبراير - الإياب: 5/6/12/13 مارس
ربع النهائي: 9/10 و16/17 أبريل
نصف النهائي: 30 أبريل/ 1 مايو و7/8 مايو
النهائي: 1 يونيو
يذكر أن فريق مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية، بعد الفوز على إنتر ميلان 1-0 في المباراة النهائية.

ملاعب

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