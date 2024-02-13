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مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

2/13/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناشد المواطن اسامة العدوان بالتبرع لوالدته المريضة بالدم من اي زمرة .

على ان يكون التبرع ببنك الدم التابع لمستشفى الجامعة الأردنية باسم " رجاء محمد عبدالعال الجمال "

للتواصل مع ذوي المريضة : 0798828672

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