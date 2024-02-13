نابولي يحدد مصير تشافي مع برشلونة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مصادر صحافية إسبانية، أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، قد يتعرض لصدمة محرجة (الإقالة من منصبه)، رغم إعلانه الرحيل عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.وسقط برشلونة مجددا، بالتعادل على ملعبه لويس كومبانيس مع غرناطة بنتيجة (3-3)، الأحد الفائت، ضمن مباريات الجولة 24 لليغا.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد تتم إقالة تشافي من تدريب برشلونة، حال توديع دوري أبطال أوروبا على يد نابولي.ويحل برشلونة ضيفا على نابولي، يوم 21 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أن تقام مباراة العودة يوم 12 من شهر مارس المقبل.وكان المدرب الملقب بالمايسترو، بادر بالكشف عن نواياه في الرحيل بمجرد انتهاء الموسم الحالي في حديثه مع الصحفيين، عقب الهزيمة المذلة على يد فياريال 3-5 في الملعب "الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري الإسباني، والتي جاءت بعد أيام قليلة من توديع كأس ملك إسبانيا، بهزيمة أخرى محرجة أمام بلباو بنتيجة 4-2 في الدور ربع النهائي، وقبلها انحنى أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية برباعية أخرى مقابل هدف يتيم.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد مدربا صاحب مكانة كبيرة، وإن إمكن فاز من قبل بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة: "كان حلم لابورتا دائما هو يورغن كلوب، وستحاول الإدارة الجلوس معه لمحاولة إقناعه، خاصة أنه سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري".



وتابعت سبورت: "الخيار الآخر هو توماس توخيل المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، الذي كان خيارا مستحيلا قبل عدة أسابيع".



وبينت: "لكن برشلونة بات يشعر بأنه يمكن التعاقد معه، خاصة أنه يعيش الكثير من الأزمات مع النادي البافاري".



وأشار التقرير إلى أن توخيل يميل دائما إلى العمل في الليغا، وإذا بذلت إدارة برشلونة جهدها وعرضت مشروعا جيدا على المدرب الألماني، فمن المؤكد أنه سيقدر ذلك.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة يريد إنهاء قرار خليفة تشافي على الأكثر في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، من أجل أن يتخذ المدرب الجديد قرارات معقدة للغاية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

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