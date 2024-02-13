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لكزس تُعلِن نتائج مبهرة لمبيعاتها العالمية لعام 2023

2/13/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت لكزس نتائج مبيعاتها العالمية للفترة ما بين كانون الثاني وكانون الأول 2023؛ والتي بلغت 824,258 سيارة، مما يُشكّل زيادة نسبتها 32% مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك نتيجةً للطلب القوي على منتجاتها، لا سيما في اليابان، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، فضلًا عن انتعاش التوريد المستقر لقطع الغيار الذي أسهم أيضًا في زيادة المبيعات. وكانت اليابان قد سجّلت بيع ما يُقارب 94,647 سيارة (+129%)، في حين وصل البيع في أوروبا إلى 69,202 سيارة (+46%)، وإلى 355,606 سيارة (+24%) في أمريكا الشمالية، وإلى 181,411 سيارة (+3%) في الصين.


إضافة إلى ذلك، أسهمت المبيعات القوية الأوروبية للطرازات الأساسية مثل لكزس إن إكس (41,367 سيارة)، ولكزس آر إكس (20,484 سيارة) في أن تحتل لكزس مكانة مميزة بين العلامات التجارية الفاخرة الأسرع نموًا، مما يُعدّ شهادة على ازدياد مبيعات علامة لكزس وارتفاع الطلب على سياراتها لكونها حديثة وفاخرة، وتضم تقنيات متطورة، وتُعرَف بموثوقيتها، فضلًا عن محافظتها على قيمة عالية عند إعادة بيعها.


وتعليقًا على ذلك، قال تاكاشي واتانابي؛ رئيس شركة لكزس العالمية: "نُعرِب عن خالص تقديرنا لكل فرد من عملائنا العالميين على دعمهم الراسخ لسيارات لكزس. وستواصل لكزس قيادة مبادرات فريدة للتركيز على تطوير سياراتها الكهربائية التي تعمل بالبطارية والترويج لها؛ سعيًا إلى تحقيق مجتمع خالٍ من الكربون. وإضافة إلى ذلك، فإنّنا ملتزمون بالاستجابة لاحتياجات عملائنا بسرعة ودقة، والتكيف مع الأوقات المليئة بالتحديات، والسعي دائمًا لابتكار سيارات تجلب المُتعة لحياة عملائنا حول العالم".


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