القسام: فجرنا عبوة في 5 جنود إسرائيليين واشتبكنا مع 7

القسام: فجرنا عبوة في 5 جنود إسرائيليين واشتبكنا مع 7
التاريخ
2/13/2024 8:12:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من 5 جنود تحصنت داخل منزل في عبسان الكبيرة.
وأضافت كتائب القسام "اشتبكنا مع قوة صهيونية من 7 جنود من مسافة صفر شرق خان يونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح".
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