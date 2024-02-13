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القسام: فجرنا عبوة في 5 جنود إسرائيليين واشتبكنا مع 7

2/13/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من 5 جنود تحصنت داخل منزل في عبسان الكبيرة.


وأضافت كتائب القسام "اشتبكنا مع قوة صهيونية من 7 جنود من مسافة صفر شرق خان يونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

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