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إصابة 18 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة

2/13/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 18 عسكريا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.


كما أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح طفيفة خلال اقتحام مخيم جنين صباح اليوم.


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