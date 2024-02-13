إصابة مراسل ومصور الجزيرة وصحفيين آخرين في رفح

إصابة مراسل ومصور الجزيرة وصحفيين آخرين في رفح
التاريخ
2/13/2024 8:12:30 AM
(MENAFN
- Amman Net) أصيب مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر بجروح خطيرة إثر استهداف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال رفح.
وقد نُقِل أبو عمر ومطر
للمستشفى الأوروبي حيث سيخضعان لعمليات جراحية.
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