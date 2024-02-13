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إصابة مراسل ومصور الجزيرة وصحفيين آخرين في رفح

2/13/2024 8:12:30 AM
(MENAFN- Amman Net) أصيب مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر بجروح خطيرة إثر استهداف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال رفح.

وقد نُقِل أبو عمر ومطر
للمستشفى الأوروبي حيث سيخضعان لعمليات جراحية.

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