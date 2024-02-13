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الاحتلال يغلق مدخل كفر الديك بالسواتر الترابية

2/13/2024 8:11:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المدخل الغربي لبلدة كفر الديك غرب سلفيت، بالسواتر الترابية.

وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بالسواتر الترابية، الأمر الذي أجبر المواطنين
على سلوك طرق وعرة وطويلة للتنقل خارج البلدة.

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