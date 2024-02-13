الاحتلال يغلق مدخل كفر الديك بالسواتر الترابية
التاريخ
2/13/2024 8:11:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المدخل الغربي لبلدة كفر الديك غرب سلفيت، بالسواتر الترابية.
وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بالسواتر الترابية، الأمر الذي أجبر المواطنين
على سلوك طرق وعرة وطويلة للتنقل خارج البلدة.
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