إصابة صحفيين جراء قصف للاحتلال شمال رفح جنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أصيب، اليوم الثلاثاء، صحفيان بجروح، جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الصحفيين، شمال رفح.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال رفح، ما أدى إلى إصابة الصحفيين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، فجرى نقلهما إلى المستشفى الأوروبي.

وبحسب نقابة الصحفيين، فقد استُشهد 116 صحفيا وعاملا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.