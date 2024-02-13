إصابة صحفيين جراء قصف للاحتلال شمال رفح جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أصيب، اليوم الثلاثاء، صحفيان بجروح، جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الصحفيين، شمال رفح.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال رفح، ما أدى إلى إصابة الصحفيين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، فجرى نقلهما إلى المستشفى الأوروبي.
وبحسب نقابة الصحفيين، فقد استُشهد 116 صحفيا وعاملا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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