Tuesday, 13 February 2024 06:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة اسرائيليين بجراح خطيرة بصاروخ أطلق من جنوب لبنان

2/13/2024 8:11:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الجليل الأعلى/PNN-أُصيب إسرائيليان، ظهر اليوم الثلاثاء، بجراح خطيرة، إثر سقوط صاروخ مضاد للمدرعات في مستوطنة كريات شمونا، أطلق من جنوب لبنان.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران رشاشاها الثقيلة باتجاه بلدات في الجنوب اللبناني، بينها جبلي اللبونة، والعلام وأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بينما استهدف حزب الله مستوطنة“مرجليوت” الحدودية برشقة صاروخية مضادة للدروع أسفرت عن أضرار في المنطقة.

MENAFN13022024000205011050ID1107846016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث