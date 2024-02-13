إصابة اسرائيليين بجراح خطيرة بصاروخ أطلق من جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
الجليل الأعلى/PNN-أُصيب إسرائيليان، ظهر اليوم الثلاثاء، بجراح خطيرة، إثر سقوط صاروخ مضاد للمدرعات في مستوطنة كريات شمونا، أطلق من جنوب لبنان.
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران رشاشاها الثقيلة باتجاه بلدات في الجنوب اللبناني، بينها جبلي اللبونة، والعلام وأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بينما استهدف حزب الله مستوطنة“مرجليوت” الحدودية برشقة صاروخية مضادة للدروع أسفرت عن أضرار في المنطقة.
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