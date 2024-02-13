إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في عزون شرق قلقيلية

إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في عزون شرق قلقيلية
التاريخ
2/13/2024 8:11:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- أصيب فتى برصاص الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، في بلدة عزون شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب فتى أثناء وجوده قرب حارة المقبرة، ما أدى لإصابته بالرقبة، ووصفت إصابته بالحرجة.
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