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إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في عزون شرق قلقيلية

2/13/2024 8:11:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- أصيب فتى برصاص الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب فتى أثناء وجوده قرب حارة المقبرة، ما أدى لإصابته بالرقبة، ووصفت إصابته بالحرجة.

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