الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله
التاريخ
2/13/2024 8:11:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم الجلزون شمال رام الله.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، وداهمت منازل ومحلات تجارية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.
MENAFN13022024000205011050ID1107846014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.