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الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

2/13/2024 8:11:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم الجلزون شمال رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، وداهمت منازل ومحلات تجارية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

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