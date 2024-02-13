Tuesday, 13 February 2024 06:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشييع جثمان الشهيد محمد سلمي إلى مثواه الأخير في قلقيلية

2/13/2024 8:11:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- شيعت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الشاب محمد شريـف سلمي (20 عاما)، إلى مثواه الأخير في مدينة قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد السوق وسط المدينة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ووري الثرى في مقبرة المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة فجرا، وأطلقت النار على الشاب سلمي خلال تواجده بمركبته، في منطقة "البيرين"، وأصابته بأربع رصاصات في الصدر والكتفين والرأس، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

MENAFN13022024000205011050ID1107846013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث