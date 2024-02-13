تشييع جثمان الشهيد محمد سلمي إلى مثواه الأخير في قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- شيعت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الشاب محمد شريـف سلمي (20 عاما)، إلى مثواه الأخير في مدينة قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد السوق وسط المدينة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ووري الثرى في مقبرة المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة فجرا، وأطلقت النار على الشاب سلمي خلال تواجده بمركبته، في منطقة "البيرين"، وأصابته بأربع رصاصات في الصدر والكتفين والرأس، ما أدى إلى استشهاده على الفور.