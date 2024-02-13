تشييع جثمان الشهيد محمد سلمي إلى مثواه الأخير في قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- شيعت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الشاب محمد شريـف سلمي (20 عاما)، إلى مثواه الأخير في مدينة قلقيلية.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد السوق وسط المدينة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ووري الثرى في مقبرة المدينة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة فجرا، وأطلقت النار على الشاب سلمي خلال تواجده بمركبته، في منطقة "البيرين"، وأصابته بأربع رصاصات في الصدر والكتفين والرأس، ما أدى إلى استشهاده على الفور.
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