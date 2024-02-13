مباحثات في القاهرة بشأن غزة بمشاركة أمريكا ومصر وإسرائيل وقطر

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-يلتقي مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، مسؤولين مصريين في القاهرة، للتباحث في صفقة جديدة في قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤول مصري رفيع (لم تسمه) أن الوسطاء حققوا ما وصفه بتقدم "مهم نسبيا" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس قبل الاجتماع المقرر في القاهرة، اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الموساد، برنياع، وصل إلى العاصمة المصرية، بعد أن كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قرر، الليلة الماضية، إيفاده إلى القاهرة، للمشاركة في المحادثات.

وجاء ذلك بعد أن كانت التقارير الإسرائيلية تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس عدم إرسال وفد للمشاركة في محادثات القاهرة، في ظل التباين الكبير بين موقف تل أبيب والموقف الذي عبّرت عنه حركة حماس في ردها على مقترح باريس.

وقبيل انطلاق الاجتماعات في القاهرة، نقلت "أسوشيتد برس" عن "مسؤول مصري مطلع على بالمحادثات" أن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدما نحو التوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وانطلق اجتماع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيرنز، ورئيس الموساد، برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، "لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة"، وفق الإعلام المصري.