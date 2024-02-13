مباحثات في القاهرة بشأن غزة بمشاركة أمريكا ومصر وإسرائيل وقطر

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-يلتقي مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، مسؤولين مصريين في القاهرة، للتباحث في صفقة جديدة في قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤول مصري رفيع (لم تسمه) أن الوسطاء حققوا ما وصفه بتقدم "مهم نسبيا" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس قبل الاجتماع المقرر في القاهرة، اليوم.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الموساد، برنياع، وصل إلى العاصمة المصرية، بعد أن كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قرر، الليلة الماضية، إيفاده إلى القاهرة، للمشاركة في المحادثات.
وجاء ذلك بعد أن كانت التقارير الإسرائيلية تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس عدم إرسال وفد للمشاركة في محادثات القاهرة، في ظل التباين الكبير بين موقف تل أبيب والموقف الذي عبّرت عنه حركة حماس في ردها على مقترح باريس.
وقبيل انطلاق الاجتماعات في القاهرة، نقلت "أسوشيتد برس" عن "مسؤول مصري مطلع على بالمحادثات" أن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدما نحو التوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وانطلق اجتماع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيرنز، ورئيس الموساد، برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، "لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة"، وفق الإعلام المصري.
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