رئيس نادي الأسير: نجدد نداءنا بالتدخل لوقف جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- جدد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، نداءه بالتدخل من أجل وقف جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 130 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا في غزة، وبعد مرور 19 يومًا على قرار محكمة العدل الدولية، القاضي بفرض تدابير مؤقتة على دولة الاحتلال لمنعها من اقتراف جرائم إبادة جماعية، وفي ظل مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين لدى الاحتلال، مذكرا بأن هناك آلافا من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومنهم معتقلو غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري.

وقال الزغاري إن "قضية معتقلي غزة، قضية تتصاعد التحديات فيها، في ظل رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات تتعلق بمصيرهم، ورفض السماح للطواقم القانونية بزيارتهم حتى اليوم، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الاطلاع على أي شيء يتعلق بمصيرهم، إضافة إلى استخدام قوانين وأوامر عسكرية والعمل على تعديلها وتمديدها، لإبقائهم رهن الإخفاء القسري".

وتابع الزغاري، "مع تصاعد الشهادات المروعة لمعتقلي غزة المفرج عنهم، وظهور معطيات جديدة بالغة الخطورة، وتحديدًا فيما يتعلق بعمليات التعذيب التي لم نشهدها منذ عقود، فإن كل ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن الصمت المستمر حيال مصيرهم، في ظل انشغال العالم أجمع بمصير أسرى الاحتلال، علمًا أن أغلبية معتقلي غزة هم من المدنيين بينهم أطفال وكبار في السن ونساء، ومنهم كوادر طبية وصحفيون".

وأضاف أن المئات من العائلات، على مدار الفترة الماضية، تواصلت مع العديد من الجهات المختصة في سبيل معرفة أي شيء بشأن مصير أبنائها وأقاربها، إلا أن المؤسسات جميعها، بما فيها مؤسسات من أراضي عام 48، لم تتمكن من الحصول على أي إجابة بشأن مصيرهم.

وجدد النداء في سبيل وضع حد لهذه الجريمة المستمرة، مع استمرار العدوان والإبادة، محملا الاحتلال الإسرائيلي وكل القوى الداعمة له المسؤولية الكاملة عن مصير معتقلي غزة.