دلسكو للحلول البيئية تنجح في إدارة أكثر من مليون طن نفايات وتحويل 70% منها بعيداً عن المكبّات خلال 2023

كشفت مجموعة دلسكو الشركة الرائدة في مجالات حلول التعهيد والحلول البيئية وحلول استقطاب المواهب وحلول التوظيف في قطاع الطاقة، عن تحقيق مجموعة من الإنجازات المحورية في مجال الاستدامة خلال عام 2023، الذي أعلنته دولة الإمارات عاماً رسمياً للاستدامة إلى جانب عام 2024. وتأتي هذه المنجزات في إطار التزام مجموعة دلسكو الراسخ ببناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة.

واعتمدت دلسكو للحلول البيئية خلال عام 2023 منهجيةً شاملة لتحقيق الاستدامة، والتي تقوم على آليات فعّالة لإدارة النفايات ومبادرات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إضافة إلى حملاتها الهادفة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركات. ونجحت الشركة بالتالي في إدارة أكثر من مليون طن من النفايات، وتحويل ما يزيد عن 70% منها بعيداً بالكامل عن المكبات. كما واصلت تعزيز التزامها بالاستدامة من خلال إقامة الشراكات المؤثرة، والمشاركة في التحالفات المعنية بالاستدامة، والتعهد بدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

وتعليقاً قال جون غرينجر، المدير التنفيذي للعمليات في دلسكو للحلول البيئية: "نفخر بتسجيل مجموعة دلسكو نجاحاً منقطع النظير خلال العام الماضي، مُحققةً عدداً من الإنجازات المحورية في رحلتها لتحقيق الاستدامة، حيث نجحنا في الحفاظ على التزامنا الراسخ بدعم عملائنا والمساهمة في بناء مستقبلٍ مستدام وصديقٍ للبيئة، وذلك من خلال جهودنا المستمرة لإدارة النفايات وترشيد استهلاك المياه وتعزيز المشاركة المجتمعية. ومع إعلان القيادة الإماراتية مؤخراً عن تمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل عام 2024، فإننا نتطلع لبذل مزيدٍ من الجهود وتحقيق أهدافٍ أكثر طموحاً في مجال الاستدامة".



التميّز في إدارة النفايات خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)

تولّت دلسكو للحلول البيئية مسؤولية توفير حلول إدارة وتحويل النفايات خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، وحققت نجاحاً مبهراً بتحويل 90% من النفايات، وتجنب إصدار ما يزيد عن 950 ألف كيلوجرام من الانبعاثات الكربونية. وركزت منهجيتها في المؤتمر على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، والنفايات العضوية التي يمكن تحويلها إلى أسمدة، والنفايات العامة المستخدمة في إنتاج الطاقة وغيرها العديد.

كما قدّمت دلسكو دعمها لمبادرة "صفر نفايات"، المبادرة العالمية الرامية إلى إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات. ولعبت الشركة كذلك دوراً فاعلاً في إثراء مركز المناخ الذي أقامته جامعة هيريوت وات في حرمها بدبي، حيث تعاونت مع مختلف الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص والوسط الأكاديمي.

مبادرات لترشيد استهلاك المياه

اتخذت دلسكو مجموعةً من التدابير الفعالة لترشيد استهلاك المياه في جميع مكاتبها، مما أثمر عن إنجازاتٍ مؤثرة في هذا المجال. وتضمنت جهود الشركة تركيب ست محطات مياه، أسهمت في خفض متوسط استهلاك المياه يومياً لكل فرد من 37,51 إلى 32,92 جالون، وتجنّب استخدام أكثر من 126 ألف عبوة بلاستيكية خلال 11 شهراً. كما قدمت المجموعة إسهاماتٍ ملحوظة لترشيد استهلاك المياه في قرية دلسكو، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحيل بالفجيرة، مما أثمر عن إنتاج 21,946 لتر مكعب من المياه المعالجة.

المسؤولية المجتمعية للشركات

تماشياً مع التزامها بالمسؤولية المجتمعية للشركات، أطلقت مجموعة دلسكو 27 مبادرةً هادفة في عددٍ من المجالات الحيوية مثل البيئة والتعليم والصحة والأثر المجتمعي الإقليمي. كما سجل موظفو دلسكو 2,553.7 ساعة تطوعية، ساهموا خلالها بدعم مجتمعاتٍ متنوعة. ونظّمت المجموعة أيضاً حملةً لزراعة 300 شجرة قرم بمشاركة 100 عضو من موظفيها وموظفي عملائها المؤسسيين في ديسمبر 2023، وذلك بهدف دعم المشروع الوطني لعزل الكربون في دولة الإمارات وطموحات دلسكو الرامية إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم جديدة بحلول عام 2030.

علاقات تعاون تركز على التحوّل الإيجابي

تفخر دلسكو للحلول البيئية بكونها عضواً فاعلاً في تحالف إعادة تدوير الألمنيوم، بالتعاون مع مجموعة من الجهات المعنية على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بإعادة تدوير الألمنيوم. ويسعى التحالف، من خلال تضافر جهود أعضائه، إلى زيادة التوعية وإطلاق مشاريع إعادة تدوير الألمنيوم في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

مسيرة الوصول إلى الحياد المناخي

تواصل دلسكو التزامها بخفض بصمتها الكربونية، حيث وضعت خارطة طريقٍ واضحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عمليةً دقيقة لقياس الانبعاثات الكربونية في مختلف عمليات المجموعة، بما في ذلك استهلاك الطاقة وإدارة أسطول المركبات ومرافق معالجة النفايات وغيرها من الأنشطة المؤثرة، بما يضمن تقييم البصمة الكربونية بشكلٍ دقيق وشامل.

كما تساعد هذه المبادرة عملاء المجموعة على خفض بصمتهم الكربونية من خلال وضع استراتيجيات فعالة لإبعاد مخلّفاتهم عن المكباتوبالتالي خفض الانبعاثات الناجمة عنها.

التوسع الدولي

أرست دلسكو للحلول البيئية عقداً طويل الأمد لمشروعٍ ضخم في جمهورية جيبوتي، والذي تُقدر قيمته بملايين الدراهم الإماراتية، ويتضمن إنشاء أربعة خزانات وقود فوق الأرض وإعداد أسطحها وطلاءها، إضافة إلى معالجة حمأة مياه الصرف الصحي في موقع المشروع. وبدأت الشركة تنفيذ المشروع في أكتوبر 2023، الذي يتضمن أيضاً استخدام أجهزة ومعدات مختلفة وتعيين فريق خاص به من 23 عضواً.



