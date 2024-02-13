آى بي للتطوير العقاري تطلق مشروعها آى بي كافيلير لمعيشة مستدامة في دبي

أطلقت شركة آى بي للتطوير العقاري مشروعها "آى بي كافيلير"، وهو مشروع تطوير مبدع مصمم لتلبية الاحتياجات المتغيرة لملاك المنازل الحديثة، في خطوة مبتكرة ستعيد تعريف الحياة المستدامة في دبي. ويعزز هذا المشروع مكانة شركة "آى بي للتطوير العقاري" كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، كما يعد خطوة كبيرة نحو بناء مجتمعات حيوية وصديقة للبيئة.



بفضل التزامها طويل الأمد ببناء مساحات معيشة مستدامة وخبرتها الواسعة، تعد

"آى بي للتطوير العقاري" بنهج مبتكر للحياة المجتمعية من خلال

"آى بي كافيلير".



قال المهندس/ بديع واصف، الرئيس التنفيذي لشركة "آى بي للتطوير العقاري" : "مهمتنا تتجاوز مجرد البناء؛ فنحن نهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية يشعر بدفئها

السكان ، حيث تمتزج الفخامة مع الاستدامة".

وقد أبرمت شراكة بين "أيكون هومز"، وهي شركة عقارية بارزة معروفة بحلولها العقارية الكاملة ومعرفتها الصناعية، و" آى بي كافيلير"

ما أدى إلى إمكانية على توفير تجربة معيشية فريدة من نوعها.





بهذا الصدد صرح سعيد الزبيدي، مؤسس "أيكون هومز: "إن العمل مع آى بي للتطوير العقاري يمكّننا من الجمع بين معرفتنا ومشاريعهم المبتكرة، ما يوفر لعملائنا الأفضل في الحياة المستدامة".

"آى بي للتطوير العقاري" واثقة من قدرتها على الاستفادة من الخبرات الاستثنائية في تعزيز مساحات المعيشة المستدامة وذلك مع وجود المهندس بديع على رأس الشركة، والذي يتمتع بما يقرب من 40 عامًا من الخبرة في مجال البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.



أضاف المهندس "أبرام واصف" والذي حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية (MIT) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "هدفنا هو الجمع بين الممارسات الهندسية المبتكرة ومبادئ التصميم المستدام لإنشاء مجتمعات لا تلبي احتياجات اليوم فحسب، بل تتوقع أيضاً احتياجات المستقبل"، مسلطاً الضوء على الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة التي تشكل أساس المشروع.

تتمثل الأهداف الرئيسية لتصميم "آى بي كافيلير" في أن يكون عملياً للغاية وممتعاً من الناحية الجمالية ومسؤولاً بيئياً، حيث كان الهدف من هذه الشراكة هو تقديم خيارات معيشية متميزة تعزز طموح دبي في أن تصبح موقعًا متميزًا للتنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. وحظي المشروع باهتمام كبير من المستثمرين والمجتمع، ما أكد على الحاجة إلى خيارات سكنية مستدامة. ستتوفر في "آى بي كافيلير" وسائل راحة استثنائية للترفيه، مثل الحدائق المائية المتقدمة والمجمعات الرياضية، لتعزيز نمط الحياة الصحي. وبالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، سيتضمن المشروع مناظر طبيعية خصبة وعناصر تصميم خضراء.

قال السيد جمال من شركة "أيكون هومز": "نحن سعداء بالرد الإيجابي على "آى بي كافيلير" ونتطلع إلى مشاركة وسائل الراحة الفريدة والميزات الخضراء التي تحدد هذا التطوير".

انضمام آى بي للتطوير العقاري و أيكون هومز في إحياء رؤية

"آى بي كافيلير" والمساعدة على تشكيل مستقبل دبي من خلال بناء مجتمع يوفر أكثر من مجرد السكن - فهو يوفر أسلوب حياة مستداماً.

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