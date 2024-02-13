رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء الهند لدى وصوله أبوظبي

وصل ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى دولة الإمارات في زيارة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي وتشارك فيها الهند ضيف شرف.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.. في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء الهند لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

وجرت لرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والهند فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء الضيف.

وقد كان في الاستقبال كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

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