اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية تُنظم حفل جوائز الأفضل في متحف المستقبل بدبي

أقامت اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية Beach Soccer Worldwide

أمس حفل اختيار الأفضل في كرة القدم الشاطئية حول العالم خلال عام 2023

وذلك في متحف المستقبل على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري بمشاركة 16 منتخباً.

شهد الحفل عمر الحاج المهيري ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة, عضو اللجنة المنظمة للمونديال , مدير البطولة ، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة إلى جانب مسؤولي اللجنة التنفيذية وممثلي المنتخبات المشاركة في المونديال.

وفاز بجائز أفضل لاعب في العالم لعام 2023،البرازيلي رودريجو سوارس، والذي سيشارك مع منتخب بلاده في منافسات المونديال، وفازت مواطنته أدرييلي روشا بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم شاطئية في العالم للعام الثاني على التوالي.

وفاز لياندرو كاسابييري، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، والذي سيشارك مع منتخب بلاده أيضا في مونديال "الإمارات 2024" ، وفاز الإسباني كريستيان مينديز بجائزة أفضل مدرب. ومواطنته لورا جاليجو، بجائزة أفضل حارس مرمى في منتخبات السيدات ، فيما فاز سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بجائزة الشخصية القيادية في عالم كرة القدم الشاطئية.

ونالت بطولة كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية جائزة أفضل حدث رياضي في عالم كرة القدم الشاطئية خلال عام 2023.

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