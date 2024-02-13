حمدان بن مبارك يثمن جهود اللجنة المنظمة والشركاء ويرحب بمنتخبات مونديال الشاطئية

ثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم جهود فرق العمل واللجنة المنظمة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، والشركاء في مونديال كرة القدم الشاطئية لتوفير كافة أسباب النجاح لهذا الحدث الرياضي الدولي، الذي يقام على ملعب حي دبي للتصميم في دبي.

وأشار معاليه إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" يعملون بروح الفريق الواحد لتكون نسخة هذا الموسم مميزة في كل تفاصيلها.

ورحب معاليه بالوفود والبعثات والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، مؤكداً أن الإمارات استعدت بصورة مميزة لهذه الفعالية الرياضية.

وقال: "نجدد ترحيبنا بكل جماهير المنتخبات في دار زايد، دار الأمان والعز والتعايش والتسامح، ونتمنى لهم إقامة ممتعة وسعيدة في بلاد السعادة" .. وأضاف :"جمهور البطولة سيستمتع بطاقة المكان الإيجابية وسحر الجو في هذا التوقيت، فضلاً عن الإثارة والتشويق في كرة القدم الشاطئية، التي أخذت تعزز شعبيتها في كل أرجاء العالم".

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية استعد بصورة جيدة للمونديال، حيث أقام عدداً من المعسكرات، وشارك في بطولات دولية ودية، وخاض عدداً من التجارب، ولدينا آمال كبيرة بتحقيقه لطموحات جمهوره في هذه الحدث الرياضي الدولي".

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